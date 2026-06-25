SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo bateu recorde, nesta quinta-feira (25), de menor temperatura máxima para um mês de junho em 30 anos, com 13,4°C. O registro é da estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, monitorada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, há pontos na cidade que registraram temperaturas máximas ainda menores, com índices em torno de 12,5°C. A instituição faz medições em diferentes pontos da capital.

O CGE destacou que houve também recorde de menor máxima absoluta, que é o menor valor registrado em um único local, na estação meteorológica automática de Parque do Carmo, zona leste, com 9,8°C.

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