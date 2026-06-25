SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos encontrados na última sexta-feira (19) no bairro Colônia, na zona leste de São Paulo, são da mãe do menino alvo de uma tentativa de sequestro em Guaianases em 16 de junho e do ex-companheiro dela, suspeito de envolvimento no caso.

Corpos foram identificados pela Polícia Civil, que não divulgou o nome da mulher e do homem. O caso é investigado em inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Polícia Civil apura se o ex-casal foi morto pelo tribunal do crime. A causa da morte da dupla não foi divulgada pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública). A pasta já investigava se o caso da tentativa de sequestro da criança e o encontro dos corpos estavam relacionados.