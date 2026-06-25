RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas meninas morreram nesta quinta-feira (25) após o desabamento da casa onde viviam na comunidade Praia da Rosa, no Tauá, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, durante as fortes chuvas que atingiram a capital fluminense.

O imóvel de três andares colapsou completamente por volta das 7h30. Segundo moradores da região, os pais das meninas já haviam saído para trabalhar e elas se preparavam para ir à escola quando a estrutura desabou. A família morava no primeiro pavimento.

Os corpos de Vitória, 11, e Agatha, 4, foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros por volta do meio-dia, após quatro horas de buscas entre os escombros.

Outras duas pessoas que estavam no imóvel, uma mulher e uma criança, foram resgatadas com vida e sem ferimentos.

Moradores ajudaram os bombeiros com a retirada dos escombros. Cerca de 50 agentes participaram da do resgate. Foram mobilizadas equipes do Quartel da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães, além de viaturas e equipamentos especializados.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições de segurança dos imóveis vizinhos e verificar o risco de novos desabamentos na área.

O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, divulgou uma nota de pesar lamentando a morte das crianças e prestando solidariedade aos familiares e moradores da comunidade.

"Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares, amigos e moradores, que enfrentam essa perda. Nenhuma palavra é capaz de amenizar o sofrimento provocado por uma tragédia como esta", disse.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a capital fluminense ainda terá chuvas nesta quinta, em razão da passagem de uma frente fria e do transporte de umidade vinda do oceano. A temperatura não deverá ultrapassar os 22°C.