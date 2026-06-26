SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cidades do Sudeste devem seguir com temperaturas baixas nesta sexta-feira (26), a exemplo de localidades da Grande São Paulo. Na capital, os termômetros devem variar entre 12°C e 15°C, enquanto Guarulhos e Caieiras devem amanhecer com 11°C, Osasco com 12°C e São Caetano do Sul com 10°C.

A previsão é de chuva isolada ao longo do dia, mas o tempo deve começar a mudar no fim de semana.

Em Jundiaí, a temperatura deve ficar em torno de 13°C, com sensação térmica de 11°C. Já a área do Aeroporto de São Roque deve registrar a menor temperatura da região, com 10°C e sensação térmica de 8°C.

A combinação entre temperaturas baixas, céu encoberto e alta umidade deve reforçar a sensação de frio durante toda a sexta-feira, principalmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a circulação atmosférica em médios e altos níveis continuará sendo o principal fator responsável pelas condições favoráveis à ocorrência de chuva sobre o estado de São Paulo.

Além disso, uma frente fria estacionária segue influenciando o tempo e mantém a atmosfera instável também no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.

Na capital paulista, a previsão é de muitas nuvens durante praticamente todo o dia, com chuva isolada entre a manhã e a tarde.

Apesar do tempo fechado, não há previsão de temporais generalizados para a capital paulista e a Grande São Paulo.

O cenário começa a mudar no sábado (27). Com o afastamento gradual da frente fria em direção ao oceano, a tendência é de diminuição da instabilidade sobre o estado. Mesmo assim, o Inmet informa que a circulação atmosférica ainda favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas em alguns pontos de São Paulo.

Na capital, o sábado deve ter mínima de 14°C e máxima de 20°C. O céu continua com muitas nuvens durante boa parte do dia, mas os períodos sem chuva tendem a ser mais frequentes do que na sexta-feira.

No domingo (28), a melhora deve ser mais evidente. A previsão indica muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva significativa na cidade de São Paulo.

Os termômetros devem variar entre 14°C e 24°C, proporcionando uma tarde mais agradável, embora o frio continue presente durante o amanhecer.

No restante do Sudeste, a tendência também é de redução gradual da instabilidade ao longo do fim de semana. Ainda podem ocorrer chuvas pontuais, principalmente no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.

No estado de São Paulo, as menores temperaturas previstas para o sábado devem ficar em torno de 11°C na região oeste.

A previsão do Inmet indica que o último fim de semana de junho será marcado por uma transição nas condições do tempo. Depois de uma sexta-feira de frio, céu encoberto e chuva isolada, a tendência é de elevação gradual das temperaturas e redução das áreas de instabilidade, favorecendo um domingo mais estável em grande parte da Grande São Paulo.