SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezessete imigrantes venezuelanos foram encontrados caminhando às margens da BR-364, em Acrelândia (AC), em situação grave de vulnerabilidade social.

Eles andavam em direção a Porto Velho (RO), a 428 km de distância, e foram resgatados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Um bebê de dois meses fazia parte do grupo.

Segundo a polícia, eles saíram do Peru e o destino final era São Paulo. Os imigrantes foram localizados na terça-feira (23), mas a informação foi divulgada pela PRF nesta quinta (25).

O caso ocorreu antes dos dois terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta (24) e causaram a morte de ao menos 235 pessoas.

Dois venezuelanos encontrados na rodovia precisaram receber atendimento médico urgente. Um deles estava com uma lesão grave após ter deslocado o braço e o outro sentia dores intensas provocadas por uma cirurgia recente, além de infecção nos olhos e ouvidos.

O grupo foi transportado em uma van da polícia até um abrigo localizado em Porto Velho, onde teve acesso a assistência social. Antes isso, eles receberam a doação de alimentos comprados por funcionários da PRF.