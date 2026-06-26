No Sul, o tempo firme predomina até hoje, mas instabilidades voltam a atuar sobre o Paraná no sábado. Enquanto uma massa de ar polar mantém o frio na Região Sul, temperaturas acima de 30°C continuam sendo registradas em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Sudeste

Segundo o Inmet, nesta sexta-feira, a circulação atmosférica em médios e altos níveis continuará sendo o principal fator responsável pela condição favorável à ocorrência de chuva, sobretudo no estado de São Paulo. Além disso, o sistema frontal estacionário ainda deverá favorecer condições de instabilidade, principalmente no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.

Devido ao afastamento do sistema frontal para o oceano, no sábado (27), a tendência é diminuição da instabilidade sobre a região. Ainda assim, esse sistema continuará favorecendo a ocorrência de chuvas mais pontuais e isoladas.

As temperaturas mínimas, no sábado, deverão ficar em torno de 11°C no oeste paulista e de 12°C no sul de Minas Gerais. Já as temperaturas máximas poderão alcançar valores próximos de 30°C em Januária, no norte de Minas Gerais.

Sul

Hoje, a Região Sul permanecerá sob o predomínio de tempo estável ao longo do dia, sem previsão de chuva.

Entretanto, amanhã, a circulação atmosférica em médios níveis favorecerá a formação de instabilidades sobre o Paraná. Com isso, há previsão de chuva em todo o estado, podendo ocorrer na forma de pancadas localmente intensas, acompanhadas de trovoadas e eventual queda de granizo.

A massa de ar polar continuará mantendo as temperaturas baixas na região. As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de -1°C, com destaque para áreas da serra catarinense. Por outro lado, as temperaturas máximas apresentarão elevação gradual ao longo do período, podendo atingir cerca de 21°C hoje, em Umuarama, no noroeste do Paraná e 23° C no norte e no noroeste do Paraná.

Norte

Nesta sexta-feira, a previsão indica a atuação de áreas de instabilidade sobre parte da Região Norte, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente no centro-norte do Amazonas, incluindo Manaus, e em Roraima.

No Pará, a chuva deverá se concentrar no oeste do estado, na região de Santarém, bem como na região de Belém e ao longo do litoral. As exceções ficam por conta de Tocantins, Rondônia e Acre, onde não há previsão de chuva significativa.

No sábado, há previsão de chuva intensa, que poderá vir acompanhada de trovoadas isoladas, especialmente no estado do Amapá. Nas demais áreas da região, predominará a condição de maior nebulosidade.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 19°C, nesta sexta. Já as máximas mais elevadas da região são previstas para o Tocantins, podendo atingir 34°C em Araguaína (TO). No sábado (27), as temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 16°C, em Rio Branco, enquanto as máximas poderão alcançar cerca de 33°C em Araguaína (TO).

Centro-Oeste

Segundo o Inmet, nesta sexta-feira, um sistema frontal estacionário atuará sobre regiões do Centro-Oeste do Brasil. Esse fenômeno traz instabilidades para a região e favorece a ocorrência de pancadas de chuva em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de contribuir para o aumento da nebulosidade ao longo do dia. Nas demais áreas o tempo deve continuar estável.

No sábado, a circulação atmosférica em médios e altos níveis continuará influenciando as condições do tempo, favorecendo a ocorrência de instabilidade, principalmente na porção sul de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 9°C e 14°C, no sul de Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas máximas poderão atingir valores próximos de 33°C na região.

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