SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Socorristas fazem buscas por um professor de surfe que desapareceu há três dias na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ricardo Ramos, conhecido como Bocão, sumiu na madrugada de quarta-feira (24). De acordo com relatos feitos ao Corpo de Bombeiros, ele teria mergulhado no mar por volta das 3h, nas proximidades do Hotel Nacional, em direção às Ilhas Tijucas.

Marcello de Farias, diretor da Associação de Surfe de São Conrado, relata que o amigo chegou a deixar seus pertences em um quiosque antes do mergulho. "Estamos na busca aqui do nosso irmão Bocão que entrou no mar e até agora não apareceu. Deixou celular, deixou chave, deixou carteira lá no quiosque com o Chiquinho. Até agora não apareceu", relatou em vídeo.

Depois disso, ele não foi mais visto. Equipes do 3º Grupamento Marítimo e do Centro de Embarcações de Resgate foram acionadas na sequência para as buscas.

Operação segue em andamento. A corporação diz estar realizando varreduras e monitoramento da área com o emprego de motos aquáticas e botes infláveis, viaturas de apoio terrestre e guarda-vidas.

Ricardo é morador da Rocinha, onde dava aulas em uma escola de surfe. Nas redes sociais, a família informou já ter ido no Hospital Municipal Miguel Couto e também no IML (Instituto Médico Legal), mas não obteve informações.