SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (26), em Guarulhos, na Grande São Paulo, um homem condenado a 50 anos de prisão por roubo a banco, ataque a carro-forte e invasão de condomínio. Ele estava foragido havia seis anos.

Com o criminoso, os policiais encontraram dois fuzis, uma pistola, um colete balístico e munições, além de máscaras com imagem do jogador de futebol Lionel Messi e de um rapper norte-americano, usadas para cometer crimes.

A prisão foi feita por agentes da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo a Banco e Latrocínio, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A ação contou com um cerco contra o foragido. Segundo a polícia, isso evitou a reação do procurado.

O preso era procurado desde que não retornou ao sistema prisional após uma saída temporária, em 2020.

Segundo a polícia, há registros criminais dele desde os anos 1980.