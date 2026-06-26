SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O expediente das repartições públicas da prefeitura de São Paulo e do governo do estado será encerrado mais cedo na segunda-feira (29), em razão do jogo da seleção brasileira contra o Japão, pela Copa do Mundo, marcado para as 14h.

Os órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações da gestão municipal ficarão fechados a partir do meio-dia.

Já as unidades do governo estadual encerrarão o expediente às 11h, já que decreto n° 70.704, de 22 de junho, estabelece o fim do expediente três horas antes do início das partidas da seleção.

Os servidores estaduais e municipais devem compensar as horas não trabalhadas.

O atendimento dos serviços essenciais, como unidades de saúde, não sofrerão alteração e o funcionamento será mantido normalmente.

O rodízio de veículos será mantido, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Não poderão circular veículos com placas 1 e 2. A restrição vale no centro expandido, nos períodos das 7h às 10h e das 17h às 20h.

O Metrô terá operação especial por causa da partida da seleção. Durante o período da manhã, haverá a mesma oferta de trens de um dia útil. Já entre 11h e 14h, haverá reforço da frota para atender principalmente os passageiros que voltarão para casa mais cedo, antes do início da partida.

A partir das 16h, quando a partida deve terminar, o Metrô voltará a reforçar a frota para atender o aumento esperado no fluxo de passageiros.

A operação contará ainda com trens reservas posicionados em pontos estratégicos da rede entre 11h e 14h e também durante o pico da tarde, diz a companhia. O Centro de Controle Operacional acompanhará em tempo real a movimentação de passageiros e poderá colocar esses trens em circulação sempre que houver necessidade.

Durante a partida, os passageiros também poderão acompanhar os gols da Seleção Brasileira por meio do sistema de sonorização dos trens. Os anúncios serão feitos pelo capitão do Penta, Cafu.