SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Vanessa Zacarias da Silva, 44, moradora do Distrito Federal, morreu nos terremotos que atingiram a Venezuela, segundo informou o irmão, que mora em Portugal.

Thiago Nogueira confirmou a morte da irmã em uma homenagem publicada nas redes sociais. "Infelizmente está confirmado o falecimento de minha irmã, Vanessa Zacarias da Silva. Com seus 44 anos de idade, nos deixou", escreveu.

Ele disse ao UOL que ainda tenta entender o que aconteceu. Nogueira afirmou estar "um pouco confuso sobre tudo ainda" e disse que não tem todas as respostas sobre a morte da irmã.

Vanessa estava na zona costeira de La Guaira, na Venezuela. Na publicação, Nogueira afirmou que a irmã "foi viver a sua vida, como sempre fez", mas que uma fatalidade provocada pelos terremotos tirou Vanessa do convívio da família.

Morte ocorreu em razão dos terremotos que atingiram o país. "Infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", escreveu.

Na homenagem, Nogueira lembrou a relação próxima que tinha com Vanessa. Ele disse que a irmã era a primeira pessoa a saber de tudo o que ele fazia e afirmou que queria poder abraçá-la novamente. "Só quero lembrar de você e de seu sorriso lindo", escreveu

O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros nos terremotos, mas não divulgou os nomes das vítimas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que uma mulher e um homem brasileiros morreram em consequência dos tremores e disse prestar assistência consular às famílias.

O Itamaraty não confirmou se Vanessa está entre as vítimas brasileiras. Procurado pelo UOL, o Ministério das Relações Exteriores informou que, "em atendimento ao direito à privacidade" e com base na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, não divulga nem confirma informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares. O órgão também disse que não fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros.

Os terremotos atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou dois tremores fortes em sequência na região norte do país.

O número de mortos chegou a 920, segundo o governo venezuelano. O balanço mais recente também aponta cerca de 2.980 feridos.