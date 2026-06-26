SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A onda de frio tem provocado recordes de baixa temperatura em diversas capitais brasileiras. A cidade de São Paulo igualou ontem o recorde de menor temperatura máxima para junho em 30 anos. Para os próximos dias, porém, a tendência é de enfraquecimento da massa de ar polar, com elevação gradual das temperaturas a partir do fim de semana.

ATPE QUANDO VAI O FRIO?

Segundo o Climatempo, a massa de ar polar começa a se deslocar em direção ao oceano, favorecendo a retomada gradual do aquecimento. Com isso, as aberturas de sol serão mais frequentes a partir do fim de semana.

A previsão indica máxima de 22°C no sábado (27) e de 25°C no domingo (28) em São Paulo. As mínimas previstas são 13ºC no sábado e 14ºC no domingo. Ainda podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, mas a tendência é de redução com o afastamento da frente fria, segundo o Inmet.

O início da próxima semana também deve ser marcado por temperaturas mais amenas. As tardes devem variar entre 23°C e 25°C pelo menos até terça-feira (30), enquanto as mínimas ficam entre 13°C e 15°C. Para comparação, a capital paulista registrou na quinta-feira máxima de apenas foi de 13,5°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo.

Apesar da elevação das temperaturas durante o dia, o Climatempo destaca que as manhãs ainda podem registrar nevoeiro em algumas regiões. No decorrer do inverno, novas entradas de ar polar ainda são esperadas.