BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional pretende lançar em julho uma nova plataforma para envio de alertas, a fim de se proteger contra ataques hackers, como o que pode ter sido responsável pelos avisos falsos enviados na última sexta-feira (19) e no sábado (20).

O lançamento faz parte de um pacote de medidas adotadas pela pasta para aumentar a segurança de seu sistema.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, os alertas falsos com as mensagens "misantropia" e "ataque alienígena" foram enviados a partir de credenciais de agentes da Defesa Civil no Pará.

A Polícia Federal investiga a possibilidade de que as senhas tenham vazado pela deep web (camada de endereços da internet que não aparecem em buscadores como o Google), por meio de hackers, que então efetuaram os disparos.

O jornal O Globo noticiou que, para evitar que isso se repita, o ministério tem um plano de medidas para aumentar a segurança do sistema Idap, usado para divulgação de alertas públicos. As informações foram confirmadas pela Folha de S.Paulo.

A pasta já restringiu, por exemplo, o acesso a essa plataforma apenas para sua rede interna. Também obrigou que todos os acessos tenham que passar pela verificação a partir do gov.br, o que por si só já teria impedido a atividade hacker.

O ministério também quer alterar todas as senhas e criar uma etapa de verificação para o login ao sistema da Defesa Civil que é feito pelos estados, já que grande parte desses alertas é disparada não a partir de Brasília, mas das equipes lotadas nas próprias unidades da federação.

Feito isso, o próximo passo é a migração para a nova plataforma, que tem seu lançamento previsto para julho e deve ter maior segurança e controle em sua operação.

Na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado, moradores de seis capitais ?São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Rio Branco? além de municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal receberam mensagens falsas por meio da plataforma nacional da Defesa Civil.

O sistema é utilizado para comunicar a população sobre eventos climáticos extremos. Em São Paulo, a tecnologia foi adotada após as chuvas de fevereiro de 2023 na região de São Sebastião, no litoral norte do estado, que deixaram 65 mortos.

Na maior parte das mensagens, havia a palavra "misantropia" ou variações como "misantropi4", que significa aversão ou desprezo à espécie humana.

A PF já sabe que os alertas foram enviados a partir de duas contas autorizadas a acessar a plataforma nacional de avisos.

Não sabe ainda, porém, se os comunicados foram disparados pelos titulares das contas ou por terceiros que acessaram essas credenciais de forma indevida ?o governo suspeita que as contas foram invadidas, informação que não havia sido confirmada até a publicação deste texto.

As contas estavam registradas no estado do Pará e o governo vinha dizendo até então que as credenciais só permitiam ao usuário emitir avisos para o seu próprio estado.