CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos sob suspeita de furto em ao menos dois apartamentos de luxo em Curitiba (PR). Segundo a Polícia Civil do Paraná, trata-se de um grupo especializado em furtos do tipo e que agia também em outros estados. Há investigações em andamento envolvendo o mesmo grupo em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

As prisões e também seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos entre terça-feira (23) e quarta (24) em São Paulo. A polícia paranaense contou com o apoio da corporação paulista.

Os nomes deles não foram divulgados. A assessoria de imprensa da polícia afirma não ter informação sobre advogados de defesa atuando no caso.

Além dos dois homens, uma mulher também faria parte do grupo e é considerada foragida. Ela se chama Letícia Pereira de Lima. A polícia espera receber denúncias anônimas para encontrá-la.

"Ela está sendo investigada pela Polícia Civil de São Paulo há um ano e ela não tem rastro. A gente conseguiu chegar na família dela em São Paulo e eles disseram que não a veem há muito tempo. A vizinhança também. Ela tem uma filha, que ela deixou com os familiares e se evadiu", disse a delegada Juliana Cordeiro, responsável pela investigação no Paraná.

A investigação no Paraná começou em março. Naquele mês, o trio conseguiu entrar em dois condomínios de alto padrão nos bairros Água Verde e Bigorrilho, em Curitiba.

Em um dos apartamentos o grupo subtraiu R$ 1,7 milhão em joias e relógios. Em outro condomínio, eles furtaram cerca de R$ 20 mil também em joias e relógios. Os itens não foram recuperados.

No mesmo dia, segundo a delegada Juliana Cordeiro, eles tentaram entrar em mais outros dois condomínios nos mesmos bairros.

"Eles são jovens, se vestem bem, aí se passavam por visitantes, ludibriavam as portarias eletrônicas e arrombavam apartamentos que estavam sem moradores", explicou a delegada em entrevista à imprensa.

"Eles vieram, passaram o dia em Curitiba tentando entrar em condomínios, e depois já voltaram para São Paulo. Nem dormiam aqui", afirmou a delegada.

Entre os crimes apontados no inquérito policial está o furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.