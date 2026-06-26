SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma girafa chamada Gracie foi localizada nesta sexta-feira (26) no Texas, Estados Unidos, após ter ficado desaparecida por duas semanas.

Gracie escapou do Cedar Hollow Ranch, em Leakey, no Texas Hill Country. A girafa jovem havia sumido de uma propriedade privada a cerca de 160 km de San Antonio no dia 12 de junho, segundo a agência de notícias Associated Press.

O animal foi localizado durante uma busca aérea. A emissora KSAT, de San Antonio, informou que Gracie foi encontrada por Vick Jones, responsável pelo rancho, a cerca de 6 km ao sul da propriedade.

A girafa ainda precisava ser capturada e levada de volta com segurança. Jones avisou ao gabinete do xerife do condado de Real que estava reunindo uma equipe para resgatar Gracie e levá-la de volta ao rancho.

A busca mobilizou helicópteros e teve recompensa de US$ 5.000, cerca de R$ 26 mil. A responsável pelo rancho disse que chegou a usar helicópteros para procurar o animal em uma área de cerca de 3.000 hectares, mas os relatos de possíveis avistamentos chegavam quando a girafa já havia deixado o local.

Gracie teria escapado ao seguir para uma área pouco usada por outras girafas. Jones contou que o animal subiu uma encosta para se alimentar e acabou descendo pelo lado errado de um portão.

O xerife disse que moradores da região foram alertados sobre o desaparecimento. Nathan Johnson, xerife do condado de Real, afirmou à Associated Press que a área tem muitas propriedades com animais exóticos e que esta foi a primeira vez que uma girafa sumiu por ali.

Apesar do susto, Gracie aparentava estar em boas condições. Johnson, disse que a girafa estava "gorda e feliz" ao ser encontrada em uma propriedade vizinha perto de Regan Wells.

O desaparecimento virou mistério justamente pelo porte do animal. Gracie passou dias em uma área rural e de vegetação densa no Texas Hill Country, região descrita pelas autoridades como acidentada e de difícil acesso.