SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mensagens enviadas ao ChatGPT revelam o plano de um pai para matar o próprio filho de 8 anos e atacar policiais, segundo a Polícia Civil. O suspeito de 36 anos foi preso em São Gabriel da Palha (ES).

Prints de conversas foram divulgados. Segundo a investigação, mensagens enviadas à ferramenta mostram que o suspeito afirmou que pretendia matar a criança e escreveu ter oferecido R$ 50 mil a um pistoleiro para assassiná-lo junto com o filho. Nas conversas, ele afirmou que o homem recusou a proposta por se tratar de uma criança.

Ofereci 50 mil [reais] pra ele [pistoleiro] me matar e matar meu filho mas ele não quis por se tratar de uma criança. Trecho de diálogo entre suspeito e IA

Suspeito disse que queria atacar policiais. Em conversas com o ChatGPT, o homem também afirmou que pensava em comprar uma arma de fogo e atirar contra agentes para que eles reagissem e o matassem. Em outra mensagem, escreveu que cogitou matar dois policiais perto de um batalhão "só pra eles me matarem depois".

Estou pensando em comprar uma arma de fogo e atirar contra a polícia para eles reagirem e me matar. Isso vai ser legal e bom pra mim. Trecho do diálogo entre suspeito e IA

Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns 2 policiais perto do batalhão só pra eles me matarem depois. Trecho de diálogo entre suspeito e IA

Suspeito relatou desejo de matar pessoas. Em outra conversa com o ChatGPT, o homem questionou a origem da vontade de matar e afirmou que gostava da "sensação de ver outra pessoa sofrer".

"Queria saber de onde vem essa vontade de matar as pessoas (...) Eu gosto da sensação de ver outra pessoa sofrer", diz trecho de diálogo entre suspeito e IA

Suspeito cogitou matar traficantes. Ainda em diálogo com a ferramenta, o homem escreveu que pensou em matar quatro integrantes de um ponto de venda de drogas para ficar "famoso na cidade" e, em seguida, assassinar um ou dois policiais antes de morrer.

"Se eu for num ponto de drogas e matar uns 4 bandidos eu ficaria famoso na cidade. Depois era só matar um ou dois policiais e poderia morrer tranquilamente", diz trecho de diálogo entre suspeito e IA

Indiciamento ainda não foi concluído. Ele deve ser enquadrado no crime de ameaça, incitação ao crime e a tentativa de homicídio. O telefone dele também foi apreendido e passará por perícia da polícia científica para saber quem é o pistoleiro, se ele existe ou não. À polícia, o rapaz disse que não tinha nenhuma intenção de matar o filho.

Investigação começou nos Estados Unidos. A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, informou ao FBI sobre supostas ameaças feitas por um homem contra o próprio filho durante conversas com a inteligência artificial.

Caso chegou ao Brasil por cooperação internacional. O FBI comunicou o Ministério da Justiça, que repassou as informações à Polícia Civil do Espírito Santo. O suspeito foi preso na zona rural de São Gabriel da Palha, a 211 km de Vitória.