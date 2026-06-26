Começa nesta sexta-feira (26) o Festival de Parintins com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, no Amazonas.

Considerado patrimônio cultural do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o evento está ligado à tradição cultural do Boi-Bumbá.

A manifestação popular gira em torno de uma lenda sobre a ressurreição do boi. No Caprichoso, a cor principal é o azul, mas a torcida também se veste com tons claros de azul, verde escuro, verde mar, violeta, roxo e lilás. No Curral Zeca Xibelão, casa do boi, não são permitidas as cores do concorrente.

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Caprichoso

O Caprichoso defende o título conquistado no ano passado, levando para o Bumbódromo o espetáculo Brinquedo que Canta Seu Chão.

A narrativa será desenvolvida em três momentos distintos. Na primeira noite, o espetáculo O Brinquedo do Povo Canta Parintins homenageará a cidade que deu origem à brincadeira, destacando personagens, tradições e manifestações culturais que fazem parte da história do boi-bumbá.

Na segunda noite, com O Brinquedo Ancestral Canta Amazônia, o público será conduzido por uma celebração da floresta, dos povos originários e dos saberes tradicionais que ajudam a preservar a riqueza cultural e ambiental da região amazônica.

O encerramento acontecerá com O Brinquedo da Resistência Canta Norte Brasil, espetáculo que amplia o olhar para a diversidade cultural do Norte do país e para a força das comunidades que mantêm vivas suas tradições, seus territórios e suas identidades.

Garantido

O Garantido levará o espetáculo Parintins: Portal do Encantamento, tema que conduzirá suas três noites de apresentação.

O espetáculo que será levado ao bumbódromo será desenvolvido em três atos: Parintins: Portal do Encantamento, Parintins: Portal da Diversidade e Parintins: Terra Encantada. A narrativa destaca a formação multicultural da ilha e celebra a conexão entre os povos da Amazônia, a natureza e os seres encantados que habitam o imaginário da região.

O vermelho é a cor principal do Garantido, mas nas cores complementares também utiliza tons avermelhados claros, laranja, rosa claro e escuro, rosé e terracota. No Curral Lindolfo Monteverde, não são permitidas as cores do rival.

Segurança

Visando aumentar a segurança, a Justiça do Trabalho determinou que Boi Garantido e Boi Caprichoso estão proibidos de realizar o içamento de pessoas diretamente com guindastes, ou seja, sem o uso de cestos ou plataformas adequadas, bem como de efetuar içamentos de alegorias ou módulos alegóricos sobre pessoas.

A decisão da juíza Eliane Cunha diz que as agremiações só devem realizar içamentos com plataformas adequadas, a exemplo de cestos suspensos ou plataformas de trabalho aéreo próprias para esse fim, desde que não aumente os riscos em relação ao cesto padrão.

Já no balé aéreo, durante a movimentação do gride, as pessoas devem permanecer paradas sobre a plataforma e só poderão se mover depois que a estrutura estiver estabilizada e o guindaste travado, momento em que os artistas poderão iniciar as apresentações.

No caso de descumprimento das regras, ficará proibido o uso de guindaste para levantar pessoas nas apresentações da agremiação já a partir da noite seguinte, além da aplicação de multa de R$ 50 mil por cada infração.

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