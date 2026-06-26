SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O laudo divulgado nesta sexta-feira (26) apontou que o adolescente Caio Vinicius de Oliveira, 15, morreu por torção intestinal. O jovem havia sido atendido um dia antes em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Carlos, no interior de São Paulo.

Laudo apontou torção intestinal como causa do óbito. A torção intestinal ocorre quando uma parte do intestino gira sobre si mesma, bloqueando a passagem do conteúdo intestinal e podendo interromper o fluxo de sangue para a região afetada.

Prefeitura abrirá investigação administrativa. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai apurar o atendimento prestado ao adolescente, com análise do prontuário médico, dos protocolos adotados e de toda a documentação do caso.

Apuração vai avaliar possível falha. Em nota, a prefeitura afirmou que a torção intestinal é uma condição rara, com sintomas iniciais que podem ser pouco específicos. Caso sejam identificadas irregularidades no atendimento, medidas administrativas serão adotadas.

"Para garantir uma avaliação técnica, isenta e fundamentada, a Secretaria Municipal de Saúde instaurará procedimento administrativo para analisar o atendimento realizado, incluindo a revisão do prontuário médico, dos protocolos adotados e de toda a documentação pertinente. Caso sejam identificadas falhas ou inconformidades, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas", diz trecho de comunicado da Prefeitura de São Carlos.

Adolescente passou mal na madrugada de quarta-feira (24). Segundo o boletim de ocorrência, Caio Vinicius de Oliveira sentia dores na barriga e vomitava. Ele foi levado por familiares à UPA da Vila Prado, em São Carlos.

Caio foi medicado e liberado. Na unidade, o adolescente recebeu medicação na veia, permaneceu cerca de duas horas em observação e teve alta.

Jovem voltou a passar mal no dia seguinte. De acordo com o boletim de ocorrência, Caio relatou tontura, dor no peito e dificuldade para respirar antes de perder a consciência. O Samu foi acionado.

Equipe tentou reanimar o adolescente. Socorristas realizaram manobras de reanimação no local, mas Caio não resistiu. Um médico da Unidade de Suporte Avançado confirmou a morte.

Família contesta causa da morte. O atendimento registrou o óbito como "morte natural", mas os familiares alegam que houve negligência no atendimento prestado pela UPA e pelo Samu.

Irmã acusa negligência médica. Em uma rede social, Caroliny Oliveira afirmou que o irmão "estaria vivo" se não tivesse havido "negligência médica extrema" durante o atendimento.

Polícia investiga o caso. A Polícia Civil registrou a ocorrência como "morte suspeita" e aguarda a conclusão dos laudos periciais para dar sequência ao inquérito.

Corpo foi sepultado nesta sexta-feira. O enterro ocorreu no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua, em São Carlos.