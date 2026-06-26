SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher deu à luz em meio aos escombros de um desabamento em La Guaira, área atingida pelos terremotos que abalaram a Venezuela.

O trabalho de parto começou enquanto a mãe estava sendo retirada de uma área de desabamento. Segundo o jornal venezuelano El Pitazo, o parto foi atendido por uma médica voluntária no local, em La Guaira.

A médica que ajudou no nascimento é de Boconó, no estado de Trujillo, mas estava em Caracas quando os terremotos atingiram a Venezuela. De acordo com o El Pitazo, ela seguiu para La Guaira e atuou como voluntária na área atingida pelo desabamento.

Vídeos do parto circularam nas redes sociais e foram publicados pela imprensa internacional. As imagens mostram a mulher deitada sobre uma tábua, no chão, cercada por pessoas no escuro, enquanto a médica auxiliava a mãe a parir o bebê.

O recém-nascido aparece chorando nas imagens. A mulher que prestou auxílio envolve o bebê em panos, enquanto outras pessoas colocam cobertores sobre a mãe.

La Guaira registrou desabamentos e cenas de destruição após os terremotos. O estado costeiro fica próximo a Caracas e foi uma das áreas atingidas pelos tremores.

Os terremotos deixaram prédios destruídos e moradores presos sob os escombros. A Reuters informou que dois tremores fortes, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram a região.

Equipes de resgate, voluntários e moradores trabalham para localizar desaparecidos. Hospitais e serviços de emergência enfrentam sobrecarga nas áreas atingidas.