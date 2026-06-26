RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três homens foram mortos a tiros no início da noite desta sexta-feira (26) na Estrada Benvindo de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Uma das vítimas foi identificada pela Polícia Civil como João Paulo Pereira de Vasconcelos. Os outros dois homens ainda não haviam sido identificados até a noite desta sexta.

Segundo informações iniciais da investigação, as vítimas estavam em um carro quando outro veículo se aproximou. Os ocupantes teriam aberto fogo contra os três homens, efetuando ao menos 20 disparos.

O crime aconteceu na altura do número 2.800 da Estrada Benvindo de Novaes, uma das principais ligações entre o Recreio dos Bandeirantes e a região das Vargens, na entrada do Condomínio Sublime. O local fica a cerca de 700 metros do Américas Shopping.

Por volta das 18h, testemunhas relataram ter ouvido uma sequência intensa de tiros. De acordo com relatos, pelo menos duas das vítimas seriam moradoras do condomínio.

A Polícia Militar informou que policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio na via. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os três homens já mortos, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Os policiais isolaram a área para a realização da perícia, e o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital. O policiamento foi reforçado na região e segue com monitoramento constante da área, segundo a corporação.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias das mortes. Ninguém foi preso.