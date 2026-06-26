PARINTINS, AM (FOLHAPRESS) - Vermelho e azul dividem Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, que se prepara para receber cerca de 100 mil visitantes. Com pouco mais de 96 mil habitantes, a cidade deve praticamente dobrar de população durante os três dias de disputa entre os bois-bumbás Garantido e Caprichoso.

A estimativa para o Festival de Parintins é da Arsepam (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas), responsável por monitorar o fluxo de embarcações rumo à ilha.

A previsão é que aproximadamente 300 embarcações fizessem o transporte de passageiros até esta sexta-feira (26), primeira noite de apresentações no Bumbódromo na cidade do Amazonas.

Barcos chegam com turistas em Parintins (AM), para a festa dos bois Garantido e Caprichoso Thais Matos Folhapress Barco branco chamado Maria Quitéria atracado em rio de água marrom sob céu azul com poucas nuvens. Árvore aparece à esquerda em primeiro plano. Imagem pequena **** A cidade e os turistas se dividem na torcida pelo Caprichoso (o boi preto com a estrela azul) e pelo Garantido (o boi branco com o coração vermelho).

Os números refletem o crescimento do evento nos últimos anos. Em 2025, 691 embarcações transportaram mais de 105 mil passageiros para Parintins, um aumento de 25% em relação a 2024, quando 550 embarcações atracaram no município.

O aumento do fluxo também mudou a rotina de quem trabalha na travessia. A marinheira fluvial de máquinas da lancha Maria Valentina II, Noêmia Oliveira, 36, afirma que a embarcação intensificou as viagens para atender à demanda do período.

"Esta é a quarta viagem consecutiva que estamos fazendo. Começamos no dia 19, fizemos duas viagens naquele dia, mais duas no dia 21, uma no dia 23 e agora esta do dia 25", conta. "Não fazemos bate-volta porque é um trabalho muito cansativo. Sempre deixamos um dia de intervalo para realizar a manutenção da embarcação e garantir segurança na próxima viagem".

Segundo Noêmia, o aumento no número de passageiros também exigiu reforço na operação da empresa, que ampliou a frota de lanchas durante o festival.

"A preparação é sempre para oferecer o nosso melhor. Toda a tripulação procura dar atenção aos passageiros, manter a embarcação limpa e garantir o máximo de conforto possível. Como a viagem dura, em média, entre oito horas e meia e nove horas, fazemos de tudo para que todos se sintam à vontade durante o percurso", afirma.

DISPUTA COMEÇA AINDA NO TRAJETO

A rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido começa muito antes da entrada no Bumbódromo. Nas embarcações que seguem rumo a Parintins, os adereços azuis e vermelhos tomam conta dos espaços, transformando a viagem em uma prévia da disputa que movimenta a ilha, reforçando a paixão dos torcedores por seus bois.

Para quem participa do Festival de Parintins pela primeira vez, a viagem de barco já antecipa o clima da festa. É o caso da torcedora do Caprichoso Elisângela Silva, 50, que fez sua primeira viagem à ilha para acompanhar de perto a disputa e torcer pelo boi preto.

"É a minha primeira vez em Parintins e está sendo uma experiência emocionante, única e muito especial. Quero aproveitar cada momento e torcer pelo meu boi, o Caprichoso", conta.

Elisângela elogiou a tranquilidade da viagem. "O comandante foi muito responsável, a equipe nos recebeu muito bem e a embarcação estava bastante confortável. Gostei muito da experiência e, se Deus quiser, pretendo voltar nos próximos anos".

Para quem retorna todos os anos a Parintins, o aumento no número de visitantes é motivo de orgulho. A pedagoga Socorro Batista, 64, acompanha o festival desde a infância. Nascida em Manaus, ela faz questão de viajar de lancha todos os anos para viver de perto a festa e torcer pelo boi Garantido.

"Tenho certeza de que quem vem a Parintins sempre volta. Esse festival faz a gente muito feliz. Acho que todo mundo deveria conhecer essa festa. Fico feliz em ver tanta gente chegando de barco e de lancha. Todos serão muito bem recebidos. As portas de Parintins estarão sempre abertas", disse ela.

Enquanto embarcações seguem chegando ao porto de Parintins, a cidade se transforma para receber visitantes de todas as partes do país.

Entre torcedores de primeira viagem e aqueles que retornam todos os anos, a expectativa é sempre a mesma: viver mais uma edição do Festival de Parintins, onde a rivalidade entre Garantido e Caprichoso movimenta a economia, fortalece tradições e reafirma a maior celebração da cultura popular da Amazônia.

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