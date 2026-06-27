SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens de 18 e 20 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar no início da manhã de sexta-feira (26), suspeitos de realizarem uma série de assaltos em Guarulhos, na Grande São Paulo. A prisão ocorreu quando eles abordavam mais uma vítima.

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) vinha recebendo diversas denúncias de que uma dupla em uma motocicleta cometia roubos frequentes pela região. Diante dos relatos, o patrulhamento foi intensificado pelas equipes policiais.

Segundo a PM, os policiais conseguiram localizar os suspeitos na rua Lucinda Fernandes Carlos. No momento da abordagem, os homens estavam assaltando pedestres em um ponto de ônibus. Ao notarem a chegada das viaturas, a dupla tentou fugir, mas perderam o controle da moto e caíram.

Eles foram abordados. Com eles, foram encontrados uma arma, nove aparelhos celulares, quatro alianças, um cartão bancário, R$ 20 em dinheiro e a moto utilizada nas ações criminosas.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Guarulhos.