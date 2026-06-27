SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para São Paulo indica um fim de semana de temperaturas amenas, céu encoberto e chuva entre a tarde de sábado (27) e a segunda-feira (29). As mínimas devem variar entre 12°C e 15°C, enquanto as máximas ficam entre 17°C e 23°C.

O último fim de semana de junho será influenciado pela formação de uma nova frente fria no Sul. O sistema se desenvolve a partir do aprofundamento de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina e, ao longo do domingo (28), favorece a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico.

Enquanto a chuva deve ganhar força no Sul do país, os reflexos no Sudeste serão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva isolada em parte da região.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sábado na capital paulista começa com poucas nuvens e formação de nevoeiro ou névoa úmida.

Ao longo da tarde, a nebulosidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, o céu permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuva em pontos isolados da cidade.

Os termômetros devem variar entre 12°C e 17°C. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, estima que a máxima poderá chegar a 22°C.

No domingo (28), o Inmet prevê muitas nuvens durante todo o dia. A máxima pode chegar a 20°C. Para o CGE, a máxima será de 25°C.

A segunda-feira (29) deve voltar a ser marcada por instabilidade na capital. A previsão do Inmet é de muitas nuvens e chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 15°C e 22°C.

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SUDESTE

No restante do Sudeste, o instituto de meteorologia prevê predomínio de nebulosidade entre sábado e segunda-feira, com possibilidade de chuva isolada, principalmente em áreas de São Paulo e Minas Gerais.

No sul mineiro, as mínimas podem ficar em torno de 10°C, enquanto o norte do estado pode registrar máximas próximas de 35°C.

A empresa de meteorologia Climatempo destaca que o sábado terá possibilidade de chuva fraca e passageira no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Entre o oeste e o sudoeste paulista, podem ocorrer pancadas fracas a moderadas nas primeiras horas do dia.

No domingo, o tempo segue relativamente estável, com sol entre nuvens e chuva fraca apenas em áreas do litoral fluminense, do Espírito Santo e do leste de Minas Gerais.

No extremo oeste paulista, há possibilidade de pancadas isoladas à noite com a aproximação das instabilidades vindas da Região Sul.

REGIÕES

No restante do país, o contraste nas condições do tempo continua. A frente fria deve provocar chuva forte, temporais e rajadas de vento em áreas do Sul, enquanto o Centro-Oeste permanece com predomínio de tempo firme.

No Nordeste, a chuva segue concentrada na faixa litorânea. Já no Norte, o calor e a alta umidade mantêm condições para pancadas de chuva, algumas acompanhadas por raios e temporais isolados.