SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal do interior do Ceará morreu após o carro em que estavam cair no mar, na Barra da Tijuca, no Rio, na noite de quarta-feira (24). Eles voltavam de um bar após assistir ao jogo do Brasil pela Copa.
Carro ficou submerso. Maria Cecília Ribeiro Sampaio e Jailton Rodrigues da Silva morreram após a caminhonete em que estavam sair da pista sobre o viaduto da Joatinga, na Barra da Tijuca, e cair no Canal da Joatinga.
Jailton morreu no local, segundo informações da Polícia Civil. Maria Cecília foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas morreu na manhã desta sexta-feira (26).
Vítimas estavam presas dentro do veículo submerso. Por isso, o resgate, feito ainda durante a noite, foi dificultado, segundo relatos de testemunhas e socorristas.
Casal tinha assistido ao jogo do Brasil contra a Escócia em um bar. Ainda segundo relatos de familiares, Jailton estava indo deixar Maria Cecilia em casa, no bairro Itanhangá, onde ela vivia com familiares.
Jailton foi sepultado na manhã desta sexta-feira. O sepultamento ocorreu no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte do Rio.
Estudante de biomedicina, Maria Cecília deixa um filho de 3 anos. Ela será sepultada amanhã, em Boa Viagem, no interior cearense, onde nasceu, segundo postagens nas redes sociais de familiares.
Investigação vai apurar causas do acidente. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.