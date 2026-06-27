Um post compartilhado por Vanessinha da Mata (@vanessadamata)

Na busca de Bethânia pelo novo na música, Vanessa lembrou que quando a conheceu, estava apenas começando, tinha poucas canções e nenhum disco.

Por nunca ter visto alguém da MPB se juntar a alguém que ainda não fosse um fenômeno de vendas, que não tivesse sido aprovado pela mídia ou pelo público, que não fosse parente ou amigo próximo, isso é mais um motivo para a compositora valorizar a amiga.

Ela se arriscou muito em me apoiar, me indicar, me auxiliar com a sua vida inteira de trabalho, nome e respeitabilidade, pontuou.

A artista mato-grossense diz que é só gratidão à Maria Bethânia, a quem considera uma madrinha.

Quando eu tinha 21 anos, ela gravou uma letra minha e deu nome ao disco dela. Aos meus 23, ela chamou Caetano Veloso e me fez uma surpresa inesquecível de cantar com ele uma melodia e letra minhas. Sinceramente, eu nunca vi um começo como esse.

Poeticamente, Vanessa enaltece a força das palavras nas interpretações de Bethânia.

Eu fazia músicas imaginando a Bethânia cantando e mudava palavras que eu achava que ela mudaria. Encaixada conforme a sonoridade e a poesia para vesti-la melhor na sua voz. Como uma costureira, bordadeira, eu ia fazendo muitas canções, como lindos vestidos, que então, com ela, encantavam, adulavam, resplandeciam, enalteciam e acordavam todo o salão.

Quando a presença de Bethânia passa de uma pessoa de quem se é fã para a proximidade de ter uma música gravada por ela, o sentimento aumenta. Foi o que ocorreu com o cantor e compositor Chico César, que entre os 8 anos e os 15 anos de idade trabalhou em uma loja de discos em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Lá, se encantava ao ouvir a voz e as mensagens que Bethânia passava por meio das músicas.

Para Chico César, era uma relação de reverência de uma criança que começava a trabalhar. Na lembrança dele ainda está muito viva a canção O Circo, do compositor baiano Batatinha.

Sentia tudo muito forte, ainda mais quando ela cantava Menos eu menos. Como vou pagar ingresso se não tenho nada. Fico de fora escutando a gargalhada. Essa música me marcou muito e até hoje me marca. Esse sentimento de exclusão, essa coisa dela cantar pelo excluído, cantar a dor do excluído trazendo o excluído para o centro da ação. Acho isso lindo. Me contagiou e me contagia até hoje, comentou à Agência Brasil.