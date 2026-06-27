SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na Serra catarinense, a prefeitura de Lages usou o bom humor nas redes sociais com a divulgação de um "atestado de banho" para a população enfrentar, sem constrangimentos, temperaturas que chegaram a -1,8?°C na cidade.

Prefeitura de Lages 'libera' população de banho gelado. Em postagem bem-humorada, o time de comunicação nas redes sociais da prefeitura da cidade na serra catarinense liberou um atestado para "dispensa o banho devido às temperaturas muito baixas" até o fim do frio.

A iniciativa fez parte das ações da prefeitura para alertar a população sobre os cuidados necessários no inverno rigoroso. Em Lages, as mínimas ficaram abaixo de 0°C nos últimos três dias: -2,68?°C na quarta-feira, -1,84?°C na quinta-feira e -0,64?°C ontem.

Prefeitura reforçou ações de proteção social. A administração da cidade informou que escolas públicas foram autorizadas a permitir ausências sem prejuízo pedagógico. A gestão também ampliou os canais de atendimento a crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, indivíduos com doenças cardiorrespiratórias e animais de estimação.

Defesa Civil tem equipes atuando à noite para aplicar sal nas vias, reforçar a sinalização e monitorar pontos propensos ao gelo. "As madrugadas ainda exigem atenção especial, principalmente nas áreas mais suscetíveis à formação de geada e de gelo", disse o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Paulo da Silva Ribeiro.

De acordo com a previsão meteorológica, divulgada pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, o frio ainda permanece atuando em Santa Catarina hoje. Após vários dias com temperaturas negativas em diversas cidades catarinenses, a tendência é de elevação gradual das temperaturas nas primeiras horas do dia ao longo do fim de semana.

Ainda assim, permanece o risco moderado para ocorrências relacionadas ao desconforto térmico, hipotermia e agravamento de doenças cardiorrespiratórias. Nas regiões de serra, como Lages, as temperaturas mínimas ainda devem variar entre 0°C e 5°C, mantendo a necessidade de atenção por parte da população.

Prefeitura de Lages lista canais para casos de emergência. A população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (49) 3019-7477/(49) 3019-7479/(49) 99836-1702/199, este último com atendimento 24 horas, em todos os dias da semana.