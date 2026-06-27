SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mensagens trocadas por WhatsApp descobertas pela Polícia Civil de São Paulo durante investigações de envenamento de uma mulher revelaram a intenção de um jovem, filho adotivo da vítima, de envenar a mãe, em plano discutido com a namorada dele.

Jovem foi detido após investigação apontar plano dele para matar a própria mãe adotiva. Nicolas dos Santos Nunes, de 22 anos, foi preso preventivamente na última quinta-feira pela Polícia Civil de São Paulo durante investigação de envenenamento de mulher em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Vítima procurou atendimento médico após vômitos e tonturas. Segundo a Polícia Civil de São Paulo em Mairiporã, os exames apontaram intoxicação por veneno de rato. Junto com uma familiar, a mulher procurou a delegacia.

Celular apreendido do filho adotivo revelou plano do envenenamento em troca de mensagens por WhatsApp. O filho adotado conversou sobre o assunto com a namorada, adolescente de 17 anos.

A jovem comentou com o investigado sobre se livrar da mãe dele. Objetivo, segundo investigação da Polícia Civil, seria herdar bens, inclusive a casa.

Plano envolvia envenenamento gradual. Interrogado, o jovem confessou ter misturado veneno de formiga na comida da mãe e do padrasto por algumas semanas. Ele chegou a enviar imagens do veneno sendo colocado na alimentação da mãe.

Adolescente de 17 anos é investigada. Ela pode responder por ato infracional equivalente aos mesmos crimes, segundo a polícia, que pediu internação provisória dela na Fundação Casa.

A mãe adotiva pediu medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha. Após medicada, ela tem sido acompanhada por familiares em casa.


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