SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem é suspeito de destruir um estúdio de treinamento funcional em Campo Grande (MS) para se vingar de uma personal trainer. A profissional prestava serviço para a ex-esposa dele.

Homem jogou o carro contra a fachada do local, na madrugada de quinta-feira (25). O estabelecimento, que fica localizado na avenida Tamandaré, ficou destruído. Os equipamentos usados nas aulas não foram atingidos.

O suspeito é ex-marido de uma cliente da vítima e enviou mensagens de ameaça antes do ataque. A personal trainer Taline Barbosa dormia quando as mensagens foram enviadas. "Você destruiu a minha família", "Tudo isso é culpa sua, sua desgraçada", "Você colocou ela no shape, mas destruiu uma família", disse o homem em textos enviados pelo WhatsApp e Instagram.

Ele acreditava que a esposa estivesse com a personal trainer na noite do ataque. Por volta das 2h53, o alarme do estúdio disparou e enviou uma notificação ao celular da proprietária.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um carro branco dando ré contra a fachada do local de trabalho de Taline.

A personal foi ao local na mdrugada e registrou em vídeos a destruição do próprio estúdio. Ao UOL, ela disse que teme pela sua vida, mas está confiante de que tudo se resolverá o mais breve possível.

Taline contou que conhecia o casal havia cerca de um ano e meio, e que a ex-esposa do suspeito treinava no estúdio. Segundo a profissional, os três conviviam normalmente e nunca houve desentendimentos. Ela prestou queixa pelo ocorrido e criou uma vaquinha para ajudar a custear o prejuízo.

A Polícia Civil investiga o caso. O suspeito não foi identificado, por isso, o UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.