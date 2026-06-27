SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel e 1° tenente da Polícia Militar, foi baleado na cabeça em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (27).

Ele pertence ao 1° Batalhão de Polícia de Choque, a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), considerada uma tropa de elite da corporação paulista.

De acordo com a PM, ele estava na avenida Goiás quando foi alvo de disparos.

O policial estava à paisana, em uma moto, parado em um semáforo, quando dois homens em outra moto se aproximaram e atiraram.

Ronickson foi atingido na cabeça. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros e ele foi transportado pelo helicóptero Águia.

O hospital para o qual ele foi encaminhado não foi informado. Também não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a SSP, a PM faz buscas na região para identificar e encontrar os criminosos.

A ocorrência está em andamento e será registrada Delegacia Sede de São Caetano do Sul. A moto usada pelos criminosos foi localizada nesta tarde no bairro do Ipiranga.

RELEMBRE O CASO ELOÁ PIMENTEL

O caso Eloá chocou o país e teve repercussão internacional em 2008. Eloá Cristina Pimentel foi atingida por uma bala na cabeça e outra na virilha por seu ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves.

Ela tinha 15 anos e foi mantida refém por mais de cem horas por Lindemberg, que à época tinha 22 anos, em um apartamento em Santo André (SP). O rapaz estava inconformado com o fim da relação e invadiu o apartamento onde a ex-namorada estudava. Os disparos foram feitos quando a polícia entrou no local.