SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire, 94, segue com o quadro de saúde estável, mas apresentou uma diminuição da aceitação alimentar, segundo boletim divulgado pelo Hospital São Paulo, onde ele está internado desde a última semana.

O líder indígena se recupera de uma cirurgia de desobstrução intestinal realizada no sábado (20). Neste momento, o paciente está em evolução clínica estável.

Raoni apresentou uma discreta distensão abdominal, em investigação, e diminuição da aceitação alimentar. Ainda segundo o hospital, ele mantém tosse com secreção, mas consciente e respirando em ar ambiente.

Raoni está internado no Hospital São Paulo, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), desde 19 de junho. Antes ele foi hospitalizado no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), para tratamento de um quadro que incluiu obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. A transferência foi realizada para que ele recebesse acompanhamento especializado na capital paulista.

Raoni é líder dos kayapó, um povo indígena nômade, e é conhecido internacionalmente. Reconhecido por seu grande disco labial ?símbolo de um guerreiro disposto a morrer por sua terra? e seu cocar de penas amarelas, ele denuncia há mais de três décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento.

Ele também foi importante ator para demarcar os territórios mbêngôkre e defender os povos na Constituinte. O cacique também levou dezenas de guerreiros kayapós a Brasília em um esforço de inserir, no texto da nova Constituição, a garantia aos direitos indígenas e à demarcação de terras.