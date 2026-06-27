SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro BMW pegou fogo no Complexo Viário Heróis de 1932, conhecido como Cebolão, na zona oeste da cidade de São Paulo, na noite deste sábado (27).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30 para atender uma ocorrência de incêndio em veículo. Ao chegar ao local, numa alça do complexo viário em direção à capital, constataram que não havia ninguém ferido.

Bombeiros trabalharam no combate ao fogo enquanto os policiais trabalharam na sinalização de trânsito e na segurança durante o atendimento. O incêndio ficou restrito à BWM, sem atingir outros veículos.

O Corpo de Bombeiros informou que informações sobre a causa do incêndio só poderão ser confirmadas após uma análise do Instituto de Criminalística. Uma viatura dos bombeiros foi acionada para atender a ocorrência.