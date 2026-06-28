SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 1° tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel dos Santos, baleado na cabeça, passou por uma complexa cirurgia neurológica de emergência, na noite deste sábado (27), no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, na Grande São Paulo, e está em estado grave, segundo a corporação.

Pimentel, como é chamado na corporação, é irmão de Eloá Pimentel, morta pelo ex-namorado em 2008, em caso que chocou o país. Ele pertence ao 1° Batalhão de Polícia de Choque, a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), considerada uma tropa de elite da corporação paulista.

"O oficial não apresentou piora durante o procedimento, seu estado permanece grave, mas está estável no momento. O momento exige extrema cautela, mas a equipe médica e a Polícia Militar mantêm as esperanças na recuperação do policial", traz nota da PM na manhã deste domingo (28).

O procedimento cirúrgico foi realizado para descompressão e controle de uma hemorragia na região posterior do cérebro. Ele está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e recebe monitoramento neurológico contínuo.

"Confiamos em Deus e seguimos unidos em oração pela recuperação do nosso irmão de farda, por sua família e toda a equipe médica neste momento", declarou a Rota em comunicado publicado em seu perfil no Instagram.

Pimentel estava na avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, quando foi alvo de disparos, na manhã deste sábado.

O policial estava à paisana, em uma motocicleta, parado em um semáforo, quando dois homens em outra moto se aproximaram e atiraram.

Pimentel foi atingido na cabeça. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros e ele foi transportado pelo helicóptero Águia.

De acordo com a PM, os dois suspeitos envolvidos no atentado contra o tenente Pimentel foram presos. Os detalhes da investigação serão informados em em entrevista a jornalistas neste domingo (28).

Segundo a SSP, a PM fez buscas para identificar e encontrar os suspeitos. Policiais do 1º ao 5º batalhão de Choque, além do RPMon (Regimento de Polícia Montada), foram mobilizados para patrulhar a região, o que inclui a comunidade de Heliópolis, situada a 5 km dali.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou em uma rede social que recebeu a notícia do ataque "com profunda indignação" e que prestou solidariedade à família do tenente, aos amigos e aos colegas de trabalho na PM.

"Determinei às nossas forças de segurança prioridade máxima na identificação e prisão dos responsáveis", escreveu Tarcísio. "Quem atenta contra a vida de um policial atenta contra toda a sociedade e responderá por isso com o rigor da lei."

RELEMBRE O CASO ELOÁ PIMENTEL

O caso Eloá chocou o país e teve repercussão internacional em 2008. Eloá Cristina Pimentel foi atingida por uma bala na cabeça e outra na virilha por seu ex-namorado, Lindemberg Fernandes Alves.

Ela tinha 15 anos e foi mantida refém por mais de cem horas por Lindemberg, que à época tinha 22 anos, em um apartamento em Santo André (SP). O rapaz estava inconformado com o fim da relação e invadiu o apartamento onde a ex-namorada estudava. Os disparos foram feitos quando a polícia entrou no local.