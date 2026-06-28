SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro João Guilherme Corrêa, apontado como integrante de um grupo neonazista ligado à rede Hammerskin, foi preso no norte da Itália após mais de um ano foragido, e deve responder a processo de extradição para cumprir pena no Brasil.

Neonazista brasileiro acusado de crime no Paraná em 2009 é detido na Itália. Apontado como um dos líderes da rede neonazista internacional Hammerskin Nation, o brasileiro João Guilherme Corrêa foi preso ontem, na região de Pavia, no norte da Itália, segundo informação do La Stampa confirmada pela Polícia Civil do Paraná.

Detenção neste domingo (28) foi realizada por forças italianas com apoio de cooperação internacional. Criminoso foi localizado em propriedade rural. Ao ser detido, apresentou identidade falsa.

Corrêa era alvo de um alerta vermelho da Interpol. Foragido, ele foi condenado a mais de 35 anos de prisão no Brasil pelo assassinato do casal Bernardo Pedroso e Renata Ferreira, em Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba em 2009. Crime teria sido motivado por uma disputa interna de liderança dentro de um grupo neonazista. Assassinatos ocorreram após encontro do grupo neonazista, segundo investigações da Polícia Civil do Paraná.

Fuga do Brasil ocorreu dias antes da leitura da sentença, em 2025. Corrêa havia sido detido durante uma reunião de nazistas em Santa Catarina, em 2022. Ele ficou em prisão domiciliar até março de 2025, condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato do casal. A figa foi possível depois que ele se livrou da tornozeleira eletrônica sob o pretexto de uma cirurgia de emergência.

Corrêa também é investigado por envolvimento e liderança em organizações que propagam ideologias racistas e supremacistas. Conforme denúncia do Ministério Público do Paraná, Corrêa é vinculado à rede Hammerskin Nation, associada a movimentos extremista.

Após prisão, criminosos foi levado para Milão. Detido, Corrêa aguarda agora trâmites para extradição ao Brasil.