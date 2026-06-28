SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bebê de um ano de idade foi encontrada por um motoqueiro engatinhando sozinha em uma avenida de Vila Velha (ES). Acolhida, a bebê foi encaminhada ao Conselho Tutelar pela polícia, que prendeu a mãe por abandono de incapaz.
Motoqueiro encontrou a bebê engatinhando em avenida durante a madrugada. O motoboy interrompeu o trajeto quando percebeu a menina sozinha, usando apenas fralda, quando passava da calçada para a avenida, no bairro Barramares, Vila Velha (ES), nas primeiras horas de quinta-feira.
Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que a bebê percorria o caminho. O motoqueiro alertou a vizinhança, perguntando se alguém poderia identificar a criança para deixá-la em segurança, segundo testemunho de um morador da vizinhança ao programa Gazeta Meio Dia, na TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo.
Polícia Militar foi acionada por moradores da rua. Uma viatura de patrulhamento chegou ao local, acolheu a criança, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar.
Mãe apareceu cerca de quatro horas depois. Segundo a 2ª Delegacia Regional de Velha Velha, a mulher alegou que havia deixado a residência por algumas horas e a bebê havia ficado com o irmão, de 15 anos. Autuada por abandono de incapaz, ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.