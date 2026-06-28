SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de um ano e quatro meses morreu após ser baleada dentro da própria casa na madrugada deste domingo (28) na zona norte do Recife.

Vítima teria sido atingida por disparos durante uma tentativa de homicídio no imóvel onde a família vive. O caso ocorreu no bairro de Linha do Tiro, que recebeu este nome devido a um centro de treinamento de tiros que funcionava na região no século passado.

O pai dela, de 27 anos, também foi baleado na região do dedo de uma das mãos. Segundo a Polícia Civil, os dois foram socorridos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Nova Descoberta, mas a criança morreu no local.

Ainda não há informações da autoria. A corporação disse que, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios, segue investigando para "total esclarecimento dos fatos".