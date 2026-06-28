Nos últimos anos, a pequena cidade de Paraty, na Costa Verde fluminense, se tornou um efervescente destino cultural. Com seu calçamento de pedra e construções coloniais à beira-mar, o Centro Histórico sedia festivais de música, arte, cinema e o mais proeminente deles, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Para impulsionar essa cena com mais produtores e artistas locais e estimular ainda mais práticas culturais entre a população, uma nova unidade do Sesc será inaugurada no bairro Caborê, em agosto.

O gerente do Polo Sociocultural do Sesc de Paraty, Antônio Couto, destaca que a importância cultural da pequena cidade litorânea não vem apenas dos eventos e dos realizadores que chegam de diversas partes do Brasil e do mundo, mas também de quem tem raízes no local.

"Paraty é um território muito rico, com diversas comunidades tradicionais, caiçaras, indígenas, quilombolas, e festejos populares muito ativos. Tem todo um conjunto de elementos que tornam a cidade muito especial, e toda a economia gira em torno do turismo cultural e de natureza".