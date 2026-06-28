SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Dois brasileiros foram presos na Espanha sob suspeita de tráfico de drogas durante uma operação internacional no oceano Atlântico.

A prisão foi realizada no dia 17 de junho a cerca de 750 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias, território da Espanha.

A embarcação foi localizada pelo navio de Operações Especiais 'Petrel I' do Serviço de Vigilância Aduaneira da Espanha, em operação conjunta com a Guarda Civil e a Polícia Nacional.

Os nomes dos tripulantes não foram divulgados, mas a Folha apurou que um dos brasileiros detidos é o empresário baiano Marcelo Nabuco Zollinger, 36, sócio de uma empresa de equipamentos hospitalares.

Em nota divulgada por seus advogados, Zollinger negou de forma categórica todas as acusações que serão "enfrentadas e devidamente esclarecidas no curso da instrução criminal", que ainda não foi iniciada.

Os advogados Sérgio Habib e Thales Habib, responsáveis pela defesa, citaram o princípio constitucional da presunção de inocência e criticaram as tentativas de condenação antecipada ou de julgamento prévio promovido pela opinião pública.

A defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação.

Marcelo Nabuco Zollinger é filho do médico Marcelo Zollinger, referência na área de cirurgia bariátrica na Bahia. Em nota divulgada pelo advogado, o médico informou que "jamais manteve qualquer vínculo com as atividades empresariais desenvolvidas pelo filho."

Além dos dois brasileiros, foi detido um terceiro tripulante de origem marroquina. Os três suspeitos foram levados para Madri.