SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas apostas de Brasília (DF), e outras sete de Fortaleza (CE), Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuanã (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP) acertaram as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 7051 da Quina Especial de São João e levaram cada um prêmio de R$ 26.603.233,00.

As apostas de Fortaleza e Paranavaí foram bolões com 50 cotas (cada uma deve levar R$ 532 mil), enquanto a de Campos dos Goytacazes foi um bolão com 30 cotas (cada uma deve levar R$ 886 mil). O prêmio total de R$ 239,4 milhões foi o o segundo maior da história.

Os números sorteados foram 19-32-50-73-75.

De acordo com informações da Caixa, houve 1.674 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 12.234,37. Outras 144.198 apostas acertaram três números e faturaram R$ 135,26 cada uma. E com dois acertos, 3.654.461 apostas levaram R$ 5,33 cada.

O próximo concurso será realizado nesta segunda-feira (29), com prêmio estimado de R$ 500 mil.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passam a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.