SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário-adjunto de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos do município de Cabreúva (SP), Marcelo Gomes Del Valle, 49, foi preso em flagrante sob suspeita de agredir uma mulher de 35 anos durante uma briga conjugal na noite deste sábado (27). A mulher teve um sangramento no nariz após ser atingida por um soco.

Procurada por email e ligação telefônica na tarde deste domingo (28), a Prefeitura de Cabreúva, cidade a 80 km da capital paulista, não respondeu a pedidos de posicionamento. A reportagem não conseguiu contato com nenhum advogado de Del Valle.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram na casa do secretário-adjunto, no bairro Bonfim. Segundo o depoimento da mulher à Polícia Civil, Del Valle passou a ofendê-la durante uma discussão, chamando-a de "demônio", "satanás" e "biscate".

Ela narrou, ainda, que respondeu às ofensas dizendo que estava indo embora e que ele ficou exaltado, dizendo que ela não sairia dali e a empurrando.

Disse também que "revidou o empurrão para se proteger", e que nesse momento "Marcelo desferiu socos contra seu rosto, acertando um soco em seu nariz e outro em sua cabeça". Disse também que o arranhou para se defender e se desvencilhar das agressões.

A mulher conseguiu escapar da residência, ligou para familiares pedindo socorro e foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cabreúva para tratar os ferimentos. Na delegacia, ela disse também que Del Valle já havia a agredido com um soco e um tapa há cerca de um ano, mas que ela "não denunciou por medo".

Dois policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que, ao relatar o que havia ocorrido no local, o secretário-adjunto admitiu que havia dado um soco na mulher, acrescentando que estava se defendendo. Del Valle disse que os dois tinham tomado cerveja em casa quando uma discussão por ciúmes começou.

Ele afirmou que a mulher, com quem ele mora há cerca de três anos, o atacou com arranhões e que ele a empurrou para se desvencilhar. Na delegacia, segundo o BO, ele disse que apenas a empurrou para se defender, sem a agredir com socos, e que ela havia batido a cabeça na porta de um guarda-roupa.

Para o delegado Victor Esteves, que assina o BO, a explicação do secretário-adjunto "mostra-se isolada e não explica satisfatoriamente as lesões apresentadas pela vítima, especialmente aquelas localizadas na região nasal".

Del Valle foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.