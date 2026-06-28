SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou, na tarde deste domingo (28), o concurso 7051 da Quina de São João, com valor acumulado de R$ 239.429.099,99.

Nove apostas acertaram cinco dezenas da Quina, levando R$ 26.603.233,33 cada. Entre os acertadores, há três bolões, incluindo um de 50 cotas, e seis apostas simples.

Os números sorteados no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), em São Paulo, foram: 19 - 73 - 75 - 50 - 32.

Os bilhetes acertados foram registrados em Fortaleza (CE), Brasília (DF), Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuanã (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP).

Depois, outras 1.674 apostas fizeram a quadra, e devem receber cerca de R$ 12,2 mil cada. Outros 144.198 apostadores acertaram três dezenas, e devem receber um prêmio individual de R$ 135,26. O menor prêmio, para quem acertasse dois números, é de R$ 5,33 e foi atingido por 3.654.461 apostadores.

Os apostadores puderam escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. O participante também pôde optar pela Surpresinha, um sistema automático que escolhe as dezenas para o apostador. Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

A aposta mínima, com cinco números, é de R$ 3. Quanto mais números escolhidos, maior o preço da aposta. O jogo com seis números, por exemplo, custa R$ 18. Quem quiser escolher 15 dezenas precisa desembolsar R$ 9.009.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4. São permitidos de 2 a 50 participantes em cada bolão.

Distribuição do valor dos prêmios:

- 1ª faixa - 65% rateados entre as apostas que contiverem 5 acertos ? quina;

- 2ª faixa - 15% rateados entre as apostas que contiverem 4 acertos ? quadra;

- 3ª faixa - 10% rateados entre as apostas que contiverem 3 acertos ? terno;

- 4ª faixa - 10% rateados entre as apostas que contiverem 2 acertos ? duque.