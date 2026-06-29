SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Enamed 2026 (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) terminam nesta segunda-feira (29). A participação é obrigatória para estudantes concluintes dos cursos de medicina e também para alunos do quarto ano que se enquadram nos critérios definidos pelo Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

O Enamed foi criado com objetivo de medir a qualidade da formação médica no país. Além de servir como avaliação dos cursos de graduação, o exame também poderá ser utilizado para seleção para programas de residência médica por meio do Enare (Exame Nacional de Residência).

No último dia 19, o governo federal publicou uma medida provisória que estabelece a comprovação de proficiência por meio do Enamed. Esse uso, no entanto, vale apenas para novos ingressantes a partir da data de publicação da norma.

As inscrições devem ser realizadas no site do Enamed. No momento da inscrição, o candidato precisará informar dados pessoais, como CPF e data de nascimento

.Além disso, o candidato poderá escolher entre reaproveitar o desempenho da edição anterior ou realizar o Enamed 2026 para obter uma nova pontuação. Segundo o MEC, mesmo aqueles que decidirem utilizar a nota de 2025 e não fizerem a prova deste ano deverão realizar a inscrição no exame.

Os participantes que optarem apenas por realizar o Enamed, sem utilizar o resultado para ingresso na residência médica, ficam isentos da taxa de inscrição.

Já os candidatos que pretendem aproveitar a nota no Enare deverão pagar uma taxa de R$ 330.

Para a seleção de 2026, estudantes concluintes e médicos já graduados poderão optar pelo aproveitamento da nota obtida no Enamed 2025.

Caso o participante aproveite a nota e também realize a edição de 2026, será considerada para a classificação no Enare a maior pontuação obtida na escala de proficiência calculada com base na TRI (Teoria de Resposta ao Item).

Segundo o Inep, o exame também busca contribuir para o aprimoramento da formação médica e fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde).

O objetivo é consolidar um modelo nacional de avaliação mais padronizado e transparente.

A aplicação das provas está marcada para 13 de setembro. Os candidatos terão das 13h30 às 18h30 para responder às questões.

COMO SERÁ A PROVA DO ENAMED

O Enamed 2026 seguirá a matriz de referência do Enare e será composto por cem questões de múltipla escolha.

A prova terá conteúdos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo da graduação em medicina, com questões nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva.

Além da prova objetiva, os participantes deverão responder a questionários aplicados pelo Inep. O "Questionário Contextual" é obrigatório para todos os inscritos.

Já o "Questionário do Estudante" deve ser preenchido exclusivamente pelos concluintes de medicina inscritos no Enade. O terceiro, chamado de "Questionário de Percepção de Prova", não é obrigatório.

A nota obtida no Enamed poderá ser utilizada para ingresso em programas de residência médica por meio do Enare, processo seletivo organizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

CALENDÁRIO DO ENAMED 2026

- Período de inscrições: até 29 de junho

- Aplicação das provas: 13 de setembro

- Reaplicação: 18 de outubro

- Gabarito preliminar: 15 de setembro

- Resultado dos concluintes e graduados: 4 de dezembro

- Resultado dos estudantes do quarto ano: a partir de 12 de janeiro de 2027