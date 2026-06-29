SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas de ônibus começaram uma greve na madrugada desta segunda-feira (29) no Rio de Janeiro, após aprovarem a paralisação em assembleia realizada no domingo (28).

Apesar do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 1ª Região ter determinado a circulação de ao menos 50% da frota de cada linha, passageiros reclamam sobre as dificuldades para utilizar o transporte coletivo na cidade.

Segundo a Rio Ônibus, 30 veículos foram vandalizados por grevistas entre a madrugada e o início da manhã desta segunda. A entidade que representa as empresas diz que 800 ônibus circulam normalmente na cidade.

Os trabalhadores pedem piso salarial de R$ 4 mil, 17% de reajuste, fim dos contratos temporários na Mobi-Rio e contratação pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), vale-alimentação de R$ 1 mil, plano de saúde e odontológico.

Em nota oficial, a Rio Ônibus disse que as negociações com o Sindicato dos Rodoviários continuam abertas e que há a busca de uma solução.

"Os consórcios fazem um apelo a todos os motoristas e rodoviários para que compareçam às suas garagens para que a normalidade do serviço seja restabelecida o quanto antes, em benefício de todos. Lembramos a importância do respeito à legalidade e à determinação da Justiça, que exige pelo menos 50% da frota circulando para atender a população", afirmou a entidade patronal.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio disse que o metrô, os trens e as barcas funcionam normalmente e são alternativas de transporte para a população.