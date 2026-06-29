SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter tempo estável nesta segunda-feira (29), com sol entre nuvens na maior parte do dia, e temperaturas mais altas em relação à semana passada. A tendência deve se repetir em todo o estado, do litoral ao interior.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com restrição de visibilidade ao amanhecer e termômetros marcando 15°C. Céu nublado deve marcar o início da manhã.

O tempo deve abrir e as temperaturas se elevar ao longo do dia. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 27°C. O tempo deve estar ensolarado na região metropolitana, com poucas nuvens no céu, no horário do jogo da seleção brasileira com o Japão, às 14h.

As taxas de umidade relativa do ar devem se manter entre 45% e 95%. O CGE indica que a tendência de tempo estável, sem chuvas, deve se manter ao menos até a quinta-feira (2).

Céu encoberto e sol entre nuvens ao longo do dia, sem precipitação, deve ser também a característica do tempo no litoral e no interior paulista. As temperaturas, porém, variam consideravelmente de acordo com a região.

Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos podem chegar a 28°C durante a tarde. Sorocaba pode chegar a 27°C , assim como Santos, no litoral.

O região oeste do estado e o litoral norte devem ter tardes de calor. Araçatuba e Presidente Prudente terão máximas de 31°C. As cidades litorâneas de Ubatuba e São Sebastião podem chegar a 31°C e 30°C, respectivamente, com mínimas em torno dos 16°C.

ALERTAS NO SUL E NO NORTE

O Inmet emitiu alerta de tempestades para a região Sul do país desde domingo (28) até quarta-feira (1º). Isso ocorre devido à formação de uma frente fria que favorece a ocorrência de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de trovoadas e queda de granizo.

Após atingir o Rio Grande do Sul neste domingo, a frente fria deve avançar pelos estados de Santa Catarina e Paraná ao longo da segunda-feira, chegando também a alguns municípios do Mato Grosso do Sul.

Essas chuvas podem chegar à marca de 50 milímetros por hora e os ventos podem chegar a 60 km/h, alerta o Inmet. Em parte da região Sul, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 2°C, especialmente nas serras Gaúcha e Catarinense.

Há também um alerta do Inmet para chuvas intensas em áreas da região Norte nesta segunda-feira, especialmente. A área do alerta abrange Roraima, Amapá, a região no entorno de Manaus (AM) e o norte do Pará, indo até a divisa com o Maranhão.