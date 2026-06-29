SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registra trânsito abaixo da média na manhã desta segunda-feira (29), dia do jogo da seleção brasileira contra o Japão, pela Copa do Mundo, marcado para as 14h.

No horário das 8h, foram registrados 122 km de lentidão, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), da gestão Ricardo Nunes (MDB).

No mesmo horário, na segunda-feira anterior, dia 22, foram 421 km. No dia 15, foram registrados 736 km de congestionamento no mesmo horário. No dia 8, foram 570 km. No primeiro dia do mês, os motorista enfrentaram 544 km de lentidão na cidade.

A zona sul é a mais movimentada nesta manhã, registrando 34 km de lentidão, seguida pela zona leste, com 30km, e a oeste, com 28 km.

RODÍZIO ESTÁ MANTIDO

O rodízio de veículos está mantido nessa segunda-feira, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Não poderão circular veículos com placas 1 e 2. A restrição vale no centro expandido, nos períodos das 7h às 10h e das 17h às 20h.

De acordo com o órgão, o sistema não será suspenso porque o jogo deve acabar antes do início do horário de pico da tarde.

O Metrô terá operação especial por causa da partida da seleção. Durante o período da manhã, haverá a mesma oferta de trens de um dia útil. Já entre 11h e 14h, haverá reforço da frota para atender principalmente os passageiros que voltarão para casa mais cedo, antes do início da partida.

A partir das 16h, quando a partida deve terminar, o Metrô voltará a reforçar a frota para atender o aumento esperado no fluxo de passageiros.

A operação contará ainda com trens reservas posicionados em pontos estratégicos da rede entre 11h e 14h e também durante o pico da tarde, diz a companhia. O Centro de Controle Operacional acompanhará em tempo real a movimentação de passageiros e poderá colocar esses trens em circulação sempre que houver necessidade.

Durante a partida, os passageiros também poderão acompanhar os gols da Seleção Brasileira por meio do sistema de sonorização dos trens. Os anúncios serão feitos pelo capitão do Penta, Cafu.

O expediente das repartições públicas da prefeitura de São Paulo e do governo do estado será encerrado mais cedo.

Os órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações da gestão municipal ficarão fechados a partir do meio-dia.

Já as unidades do governo estadual encerrarão o expediente às 11h, já que decreto n° 70.704, de 22 de junho, estabelece o fim do expediente três horas antes do início das partidas da seleção.

Os servidores estaduais e municipais devem compensar as horas não trabalhadas.

O atendimento dos serviços essenciais, como unidades de saúde, não sofrerão alteração e o funcionamento será mantido normalmente.