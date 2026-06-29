SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de medicina foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, em Barbacena (MG), na noite de sábado (27). O suspeito do crime é o namorado dela, que também cursava medicina, e foi preso neste domingo (28).

Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, foi morta a facadas. A vítima levou diversos golpes de faca na região da face, no pescoço, nas mãos e nas costas, de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Corpo de Letícia foi encontrado na manhã de ontem pelo ex-marido dela. O homem foi até o endereço após uma amiga procurá-lo para reportar o desaparecimento da vítima. Com a autorização de uma vizinha, ele acessou o apartamento de Letícia pela sacada e viu ela caída no chão da sala. Na sequência, o ex-marido, que estava acompanhado pelo padrasto de Letícia, acionou o Samu e a PM, mas a morte foi confirmada no local.

O suspeito do crime é o atual namorado de Letícia. O rapaz foi preso neste domingo, na cidade de Bom Jardim de Minas, distante 180 km de Barbacena, onde o crime ocorreu. Eles estavam juntos há menos de um ano.

Testemunhas relataram à PM que o suspeito e Letícia tinham ido juntos a um evento na noite da sexta-feira (26), última vez em que ela foi vista com vida. Eles teriam deixado o local e ido para o apartamento da vítima. Quando amigos passaram a se preocupar com o sumiço de Letícia durante a tarde do sábado (27), mandaram mensagem para o namorado, mas ele alegou não saber onde ela estava, ainda segundo a polícia.

O suspeito também disse à polícia que estava na cidade de Carandaí, a 38 km de Barbacena. Entretanto, a PM o localizou em Bom Jardim de Minas. Ao ser preso, o homem estava com a carteira e três cartões bancários da vítima.

Vítima já havia registrado ocorrência contra o rapaz. No dia 21 de fevereiro deste ano, a vítima prestou queixa contra o namorado e relatou comportamento agressivo do suspeito, que a teria ameaçado e demonstrado ciúmes excessivo. Eles mantiveram o namoro e o homem não chegou a ser preso.

Letícia estava na reta final do curso de medicina. Por meio de nota nas rede sociais, a Faculdade de Medicina de Barbacena lamentou o ocorrido e prestou "seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos" da vítima.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais. A motivação e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. A reportagem questionou ao Tribunal de Justiça mineiro se ele já passou por audiência de custódia, e aguarda retorno.

Letícia deixa dois filhos, de 18 e 12 anos, de um relacionamento anterior. O corpo dela foi sepultado na manhã de hoje, no Cemitério Parque Repouso da Cidade, em Barbacena.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.

Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.