Segundo Cláudio Jacintho, engenheiro florestal responsável pela estruturação dos sistemas agroflorestais, o modelo baseado na agricultura regenerativa se vale de princípios ecológicos que permitem desenvolver as condições de solo e microclima até criar o ambiente adequado para essas plantas.

Isso será feito de modo que o solo onde essas árvores, palmeiras e outras plantas estarão inseridas será enriquecido com material orgânico. Ele voltará a ser um solo vivo, com alta capacidade de drenagem de água e rico em microfauna, como minhocas e fungos, explica.

Atividades

Os quatro biomas serão monitorados integralmente e farão parte das atividades visitação, pesquisa científica e atividades artísticas. Os estudantes, nas visitas agendadas, poderão fazer uma colheita e conhecer mais sobre as espécies em oficinas oferecidas no museu, afirma Cândida Oliveira.

Segundo Luciana Conrado Martins, coordenadora de Ações Educativas e Pesquisa, como é um sistema vivo, que vai crescer e frutificar, as atividades também serão diversificadas a cada etapa diferente.

Para ela, o sistema por si só tem potencial muito importante para despertar a consciência ambiental de visitantes, independentemente da atividade em que esteja inserido.

Usufruir desse espaço já traz um potencial educativo e de transformação da consciência das pessoas, no sentido de elas estabelecerem uma convivência mais harmoniosa com o meio natural. Isso vai acontecer pela própria existência do local, diz a coordenadora.

Residência

A cada cinco anos, 50 artistas e outros 50 pesquisadores serão selecionados para participar de programas de residência, tanto para as exposições que irão interagir com o espaço, quanto para os estudos sobre regeneração e aproveitamento do solo, captura de carbono e implementação de sistemas agroflorestais.