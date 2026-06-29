SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um padre de Divinópolis, em Minas Gerais, viralizou nas redes sociais ao contar a fiéis que aconselhou uma mulher a desistir do casamento. Segundo o sacerdote, ele tomou essa atitude porque o noivo havia apresentado uma lista de exigências de mudanças que a mulher deveria fazer no próprio comportamento para que o matrimônio ocorresse.

Conselho foi dado à fiel pelo padre Chrystian Shankar. O sacerdote, que também é influenciador e soma mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, contou a história a fiéis de sua paróquia durante uma pregação.

Padre disse ter identificado sinais de desequilíbrio na relação e, por isso, aconselhou a mulher a não se casar. Segundo ele, foi realizado um encontro com o casal, em que ambos foram ouvidos separadamente. Quando conversou com a mulher, ela mostrou ao padre uma lista elaborada pelo noivo com mudanças que ela deveria fazer em seu comportamento, e ele desaprovou essa atitude.

"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinham 13 itens e eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que tenho que mudar para ele se casar comigo'", disse o padre Chrystian Shankar.

Chrystian explicou que questionou à mulher se ela também havia feito exigências, mas ela disse que não. "Ela falou [para mim] que ele não precisa mudar em nada. Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", afirmou o sacerdote.

Padre afirmou que esse tipo de comportamento por parte do homem demonstra sinais de "soberba". "Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você", falou.

Segundo o religioso, o casamento acabou não acontecendo após a conversa. "Não sei o que aconteceu lá, [mas] o casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma", concluiu.

QUEM É O PADRE

Chrystian Shankar concilia o sacerdócio com a vida de influenciador. Ele soma mais de cinco milhões de seguidores apenas no Instagram.

Padre posta mensagens de evangelização, mas também aconselha os seguidores. Entre outros, os principais tópicos abordado por ele na internet são sobre relacionamentos e família, além de questões de cotidiano.

Sacerdote desde 2005, Chrystian atualmente é reitor do Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis. Ele também faz viagens por todo o país para realizar palestras e celebrar casamentos.