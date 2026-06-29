SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O 1º Tenente da policial militar Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá, foi baleado na cabeça no último sábado (27) em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ele segue em estado gravíssimo, mas estável.

Ronickson Pimentel dos Santos foi baleado na cabeça poucos minutos após deixar uma academia. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do policial e efetuaram os disparos quando ele parou também de moto em um semáforo da avenida Goiás, em São Caetano do Sul.

O policial da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) é irmão de Eloá Cristina Pimentel, que morreu aos 15 anos, em 2008. Ela foi assassinada após ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindemberg Alves no apartamento em que morava em um conjunto habitacional em Santo André.

Pimentel segue em estado gravíssimo, mas estável. Ele passou por uma "complexa cirurgia neurológica" no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. "Momento exige extrema cautela, ele está lutando por sua vida", acrescentou a PM em comunicado hoje pela manhã.

A trajetória do policial foi relembrada recentemente por sua esposa, a influenciadora Cintia Pimentel. Em publicação feita no Instagram na última segunda-feira (22), ela compartilhou detalhes sobre a rotina da família e a história de superação dele.

O oficial realizou a prova para ingressar na Polícia Militar no mesmo dia em que recebeu a notícia do assassinato de sua irmã, Eloá. Apesar da trágica coincidência, a esposa esclarece que o desejo de entrar para a corporação não surgiu por causa do crime.

A admiração pela Polícia Militar já existia muito antes da tragédia familiar. "Algumas pessoas costumam dizer que você entrou para a polícia por causa da perda da sua irmã, mas a verdade é que a admiração pela corporação já existia dentro de você muito antes", afirmou Cintia.

O tenente ingressou na Polícia Militar em 2009, após servir como fuzileiro naval na Marinha entre 2006 e 2009. Em 2015, tornou-se oficial da corporação após concluir a formação na Academia do Barro Branco. Desde 2019, integra a Rota, tropa de elite da PM paulista.

A esposa destacou a força do marido para transformar a dor em propósito de vida. "Você poderia ter permitido que a dor definisse a sua história, mas escolheu transformá-la em um propósito e em uma missão de vida", escreveu a influenciadora.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária para dois dos três suspeitos de envolvimento no ataque contra o 1º tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos. Os suspeitos que tiveram a prisão temporária decretada têm 40 e 52 anos. "Um terceiro homem, de 24 anos, esteve no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), acompanhando o pai detido, mas não foi preso", informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A motocicleta usada no crime foi encontrada horas após o atentado. O veículo estava abandonado na rua Roberto Koch, na zona sul da capital, e será submetido à perícia em busca de impressões digitais e vestígios biológicos.