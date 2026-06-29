CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara de Curitiba, Tico Kuzma (PSD), é alvo de uma investigação do Ministério Público do Paraná sob suspeita da prática de venda de cargos públicos na estrutura do Poder Executivo municipal e de "rachadinha". Ele exerce o sexto mandato na Casa.

Na manhã desta segunda-feira (29), 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao vereador, incluindo seu gabinete na Câmara. A ação foi feita pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), braço do MP, e batizada de Operação Prática Corrente.

Aliado do prefeito da capital paranaense, Eduardo Pimentel (PSD), Kuzma se manifestou por meio de nota, na qual alega que ainda busca informações sobre a investigação. Também disse que vai colaborar com as autoridades de forma transparente e sugeriu, sem dar detalhes, que o caso estaria atrelado às eleições.

"Quem vive a vida pública sabe que, especialmente quando se aproxima um período eleitoral, infelizmente surgem pessoas de má-fé criando fatos e narrativas para atingir reputações e desgastar adversários por meio das redes sociais e da imprensa", disse ele em nota.

"Tenho orgulho da minha trajetória, da minha fé, dos meus valores cristãos e de sempre ter pautado minha vida pública e pessoal pela honestidade, pela retidão e pelo trabalho", afirmou o vereador. "Nenhuma tentativa de ataque, venha de onde vier, vai me desviar da minha responsabilidade com Curitiba", continuou.

Segundo o Gaeco, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro em espécie, cujo valor ainda não foi divulgado.

A Câmara de Curitiba também se manifestou através de uma nota, na qual informa que "autorizou o acesso às dependências do Legislativo e permanece à disposição para colaborar com as investigações".

"Até o momento, a Câmara Municipal de Curitiba não foi formalmente comunicada sobre os fatos que motivaram a medida. Assim que houver informações oficiais, a instituição prestará os devidos esclarecimentos à população e à imprensa, com transparência e responsabilidade", diz o Legislativo.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Curitiba nesta manhã e aguarda uma resposta.