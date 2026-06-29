SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 55 anos morreu após o desabamento das lajes e parte da cobertura de um ferro-velho no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, na noite do último sábado (27).

Marcos Oliveira, 55, morreu após ser atingido pelo desabamento de um ferro-velho na rua São Caetano do Sul, no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava dentro de seu veículo no momento do desmoronamento.

Marcos foi retirado dos escombros em parada cardiorrespiratória e encaminhado ao Hospital do Grajaú, segundo nota da Defesa Civil. Ele não resistiu aos ferimentos.

A esposa de Marcos também foi atingida pelo desabamento, mas não se feriu.

O incidente aconteceu por volta das 22h24 de sábado.

Segundo a Defesa Civil, não houve registro de desabrigados, nem riscos aparentes às estruturas dos imóveis vizinhos.

A Subprefeitura realiza vistoria técnica nesta segunda-feira (29) para apurar as causas do desabamento.

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