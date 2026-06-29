SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de uma hora antes do jogo entre Brasil e Japão, pela segunda fase da Copa, torcedores corriam para conseguir assistir à partida, marcada para as 14h. O trânsito em São Paulo, que teve uma manhã atípica, sem congestionamentos, alcançou 943 km de filas às 13h.

Na avenida Faria Lima, centro financeiro da capital, o fluxo de pessoas aumentou depois das 12h, quando as empresas liberaram os trabalhadores.

Houve um pico de congestionamento por volta das 12h30, tanto de carros como de bicicletas e patinetes na ciclovia que corta a avenida.

Um dos trabalhadores liberados era o gari Marcelo Evangelista, 53, que saiu do trabalho às 12h30 e estava na dúvida se assisria ao jogo no largo da Batata ou voltava para casa, na Freguesia do Ó, zona norte da capital.

"Não sei se vai dar tempo de chegar em casa. É uma hora e meia de ônibus", diz, na frente de um bar onde era exibido o pré-jogo.

Em um ponto de ônibus na Vila Madalena, a diarista Rose da Silva, 53, aguardava um ônibus que a levaria até Pirituba.

"Entrei 7h, uma hora mais cedo, para o patrão me liberar meio-dia. Vamos torcer pro ônibus chegar no horário", diz ela, vestida com a camisa azul da seleção.

A estação Faria Lima, da linha 4-amarela, aumentou de fluxo depois do meio-dia.

No caminho contrário, o zelador Manoel da Silva, 52, vestido uma camisa amarela, se lamentava de que não iria assistir ao jogo.

"No prédio, eles não liberaram nada. E está acontecendo uma obra. Se eu conseguir, vou ver só uns dez minutinhos", disse.

Na Vila Madalena, zona oeste, os bares lotavam à medida que os clientes chegavam em carros de aplicativo.

"Pelo que percebi, a maioria dos clientes trabalhou de casa ou estava de folga mesmo", diz Camila Aragão, 22, bartender de um dos bares na rua Purpurina.

"Estamos esperando lotação máxima, 300 pessoas", diz ela, acrescentando que o bar ficará aberto até 20h.

As corridas de aplicativos tiveram acréscimo de valor em razão da alta demanda. Uma viagem da República até a Barra Funda, que costuma custar R$ 20 estava saindo por R$ 50 por voltas das 13h.

MANHÃ DE FERIADO

Mais cedo, a cidade viveu uma segunda-feira atípica com trânsito livre e transporte público sem aperto pela manhã.

Às 8h, a cidade registrava 122 km de lentidão, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). O número é bem abaixo do registrado na segunda-feira anterior, quando a cidade teve 421 km de congestionamentos.

A suspensão das aulas na rede estadual e a liberação de alunos mais cedo na rede municipal também ajudaram a diminuir o fluxo de veículos.